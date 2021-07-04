Türkiye'de özellikle doğu, güneydoğu ve diğer illerinde yaşayan kişiler ABD ve Kanada ülkelerine gitmek için yasal olamayan yöntemleri tercih ettikleri anlaşıldı. Ağrı'da bulunan şebeke üyelerinden C.Y., D.A.'ya ulaşan kişiler ABD ve Kanada gidebilmek için kişi başına 10 bin ile 15 bin dolar arasında bir ücret karşılığında anlaşma sağlandı. Ankara'da bulunan O.A., İ.U. kişi bilgileri gönderdi. Uluslararası suç şebekesi, ABD ve Kanada ülkeleri kolay vize vermediğini için rotalarını Meksika ülkesine yönetti. Ankara'daki şebeke üyeleri, kişi bilgilerini ile turistlik gezi adı altında Meksika ülkesine 1 aylık elektronik vize başvurusunda bulundu. Meksika'ya gidecek olan kişilerin gidiş-dönüş uçak biletleri ve otel rezervasyon işlemleri yapıldı.

Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada'ya böyle giriş yapmışlar | Video