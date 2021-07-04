Vaka ve vefat sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda vaka ve vefat sayılarında bir önceki güne göre düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 478, ağır hasta sayısı ise 702 olarak kayıtlarda yer aldı. 4 bin 913 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e, toplam vefat sayısı da 49 bin 874'e ulaştı.