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Giriş Tarihi: 4.7.2021

Vaka ve vefat sayıları düştü

Vaka ve vefat sayıları düştü

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloda vaka ve vefat sayılarında bir önceki güne göre düşüş olduğu görülürken, son 24 saatte 218 bin 924 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 478, ağır hasta sayısı ise 702 olarak kayıtlarda yer aldı. 4 bin 913 kişinin tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 310 bin 769'a yükseldi. Toplam test sayısı 61 milyon 455 bin 218'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 368'e, toplam vefat sayısı da 49 bin 874'e ulaştı.

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Vaka ve vefat sayıları düştü
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