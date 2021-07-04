Yalan raporunun abonesi oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti'nin haftalık olarak hazırladığı medya bildirim raporunun vazgeçilmezi oldu. Yalan ve manipülasyonları ifşa eden haftalık bültende yine Kılıçdaroğlu'nun yalanları başı çekti. AK Parti'nin 26 Haziran- 2 Temmuz 2021 haftalık gündem analizinde Kılıçdaroğlu'nun haftalık yalanları şöyle sıralandı:
KATARLI İFTİRASI:
Kılıçdaroğlu, Katarlı öğrencilerin Türkiye
'de sınavsız üniversite okuyacağı yalanını paylaştı. Asılsız bilgi haberin yayınlandığı site tarafından bile yalanlanırken, Kılıçdaroğlu özür bile dilemedi.
PROJENİN ÜZERİNE KONMA ÇABASI:
Kılıçdaroğlu, 16 Mayıs'ta 56 proje sıralayarak bunların tamamının CHP'li belediyelere ait olduğunu iddia etti. Ancak raporda 7 projenin AK Parti dönemine ait olduğu, 5 projenin büyük ölçüde devlet finansmanıyla yürütüldüğü, 34 projenin ise beşinin STK, Avrupa Birliği
vb. destekli, beşinin ise sadece açıklanarak herhangi bir somut adım atılmayan projeler olduğu belirlendi.
YİNE BİR KILIÇDAROĞLU KLASİĞİ:
Osmanlı Devleti'nden kalan borcun ödemesini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti Devletinde, hükümetlerin ve muktedirlerin değişmesiyle ülkenin borçlarının sorumluluğundan muaf olunabilmesi akla ve mantığa aykırı bir durumdur. Devlet adabına uymayan bu söylemleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dile getirmesi ise ayrıca manidardır. Zira Yap-İşlet-Devret sistemi ülkemizde DYP-SHPCHP ittifakı döneminde kanunlaştırılarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı sırasında bir televizyon kanalında proje ve vaatlerini 'Yap-İşlet-Devret modeli, son derece basit. Belli garantiler vereceksiniz, uluslararası ihaleye çıkacaksınız, gelip bunu Türkiye'de yapacaklar' sözleriyle açıklaması da kendisinin bugünlerdeki söylemleriyle nasıl çeliştiğini göstermektedir.
TÜRKİYE KARŞITLIĞI TESCİLLENDİ
Kılıçdaroğlu'nun
sosyal medya hesabından, ödeme yapılmaması gerektiğine ilişkin beş farklı dilde yaptığı paylaşımla, yabancı yatırımcıları demoralize etmek suretiyle doğrudan Türkiye'nin kalkınma hamlesini yıpratmaya çalıştığı bir kez daha gözler önüne serildi. Daha önce de Türkiye'nin güvenli bir ülke olmadığını ve yatırımcı gelmemesi gerektiğini söyleyecek kadar sınırları aşan Kılıçdaroğlu, mevcut tavırlarıyla da aynı tutumunu sürdürmektedir. Son günlerde Millet İttifakı
'nın diğer ortağı Meral Akşener
de aynı söyleme sahip çıkmaya başlamış ve ülkemizin imajını zedeleyen "ödemeyeceğiz" söylemini tekrarlamıştır