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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:28 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:29

10 yaşındaki kıza postacı tacizi

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
10 yaşındaki kıza postacı tacizi

İstanbul'da cezaevinde tutuklu bulunan babası Mahmut S.'den her cuma günü gelen mektupları büyük bir özlemle bekleyen 10 yaşındaki küçük kız çocuğu A.S. mektubu getiren postacının tacizine uğradı. İddiaya göre postacı Serdal B.(29), dört gözle gelmesini beklediği mektubu alan küçük kıza tacizde bulundu. Kızın yaşadıklarını annesine anlatması sonucu anne şikayetçi oldu. Postacı hakkında 20 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Tutuklu babasından gelen mektupları almak için postacı bekleyen 10 yaşındaki küçük kız, postacının istismarına maruz kaldı. A.S. isimli genç kızın babası Mahmut S., bir suçtan dolayı cezaevinde tutukluydu. Baba ailesine hergün mektup yazıyordu. Babasının mektuplarını dört gözle bekleyen küçük kız, her cuma günü postacıyı kapıda bekliyordu.

BABASINDAN GELEN MEKTUPLARI BEKLİYORDU

Geçtiğimiz aylarda küçük kızın babası yine bir mektup yazmıştı. Postacıyı kapıda bekleyen küçük kız mektubu alıp içeri girmek istediğinde iddiaya göre postacının istismarına maruz kaldı. İçeri kaçan mağdur kız çocuğu, yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, savcılığa başvurarak kızına istismarda bulunan postacının cezalandırılmasını istedi. Olay günü bölgeye servise çıkan 29 yaşındaki Serdal B. isimli postacının kimliği tespit edildi. Postacı, posta dağıtımında iki bölgeye ayrıldığını, kendisinin o bölgenin dağıtımını yapmadığını, o bölge ile herhangi bir alakasının olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından genç adam hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, postacının 15 yaşından küçük mağdurun zor kullanarak hürriyetini kısıtlayıp boynunu öpmek suretiyle 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçunu' işlediği anlatıldı.

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10 yaşındaki kıza postacı tacizi
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