10 yaşındaki kıza postacı tacizi

Tutuklu babasından gelen mektupları almak için postacı bekleyen 10 yaşındaki küçük kız, postacının istismarına maruz kaldı. A.S. isimli genç kızın babası Mahmut S., bir suçtan dolayı cezaevinde tutukluydu. Baba ailesine hergün mektup yazıyordu. Babasının mektuplarını dört gözle bekleyen küçük kız, her cuma günü postacıyı kapıda bekliyordu.

BABASINDAN GELEN MEKTUPLARI BEKLİYORDU



Geçtiğimiz aylarda küçük kızın babası yine bir mektup yazmıştı. Postacıyı kapıda bekleyen küçük kız mektubu alıp içeri girmek istediğinde iddiaya göre postacının istismarına maruz kaldı. İçeri kaçan mağdur kız çocuğu, yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, savcılığa başvurarak kızına istismarda bulunan postacının cezalandırılmasını istedi. Olay günü bölgeye servise çıkan 29 yaşındaki Serdal B. isimli postacının kimliği tespit edildi. Postacı, posta dağıtımında iki bölgeye ayrıldığını, kendisinin o bölgenin dağıtımını yapmadığını, o bölge ile herhangi bir alakasının olmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR



Yürütülen soruşturma sonunda savcılık tarafından genç adam hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, postacının 15 yaşından küçük mağdurun zor kullanarak hürriyetini kısıtlayıp boynunu öpmek suretiyle 'Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçunu' işlediği anlatıldı.