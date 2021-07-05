15 Temmuz'un 251 şehidine 251 mektup





Bir değil bin tane Cennet'im olsa yine feda ederim. Hamd olsun ki bana gururun en güzelini yaşattın annem. Şehit annesi ne güzel bir kelime, ne onurlu evladım var benim, varlığıyla her zaman göğsümü kabarttığı gibi, yokluğuyla da başım dik gezebiliyorum. Allah senden razı olsun kuzum. HURİYE YİĞİT