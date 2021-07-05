15 Temmuz'un 251 şehidine 251 mektup

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yılına girilirken, FETÖ'cü alçakların katlettiği 251 şehidin aileleri, arkadaşları ve onları hiç tanımayanlar, sevgilerini, dualarını, minnet ve vefalarını kendilerine yazdıkları mektuplarla dile getirdi.
15 Temmuz Derneği, "251 Mektup" isimli bir kitap hazırlayarak şehitlerimize yazılan bu mektupları bir araya getirdi. İşte editörlüğünü Gülcan Tezcan'ın yaptığı kitaptaki mektuplardan bazıları:
SENİNLE GURUR DUYUYORUZ BATTAL'IM:
Güvercinlerin vardı. Senden sonra hepsini arkadaşlarına dağıttık. 5 tane çok sevdiğin, her gün uçurduğun güvercini özellikle dünürüme verdim. Ama bir müddet sonra hepsi, "o yoksa biz de yokuz" dercesine oracıkta ölmüş. Battal'ım annene çok düşkündün.
Eğilip annenin ayaklarının altını öperdin. "Anam senin hakkın ödenmez, cennet anaların ayaklarının altındadır." derdin. Vurulduğun haberi gelince "Ana yüreği ben biliyorum, oğlum şehit oldu." diyerek hissetmişti. Seninle gurur duyuyoruz. SEBAHATTİN İLGÜN
'DAMATLIK YERİNE CENNET ELBİSESİ GİYDİN'
ŞİMDİ HASRETİM OLDUN:
Şimdi hasretim oldun kuzum. 251 aslan destan yazdınız. Damatlık yerine cennet elbisesini giydin. Allah'a yalvarıyorum, şehidime yakışır yaşamayı, imtihanımı iyi vermeyi nasip etsin.
Hasret orucumuzu ailece cennet bahçelerinde açmayı nasip etsin. Dünyada servetim yavrularımdı, ahirette servetim cennetim olsun. AYNUR KARALI
'ŞEHİTLİĞİN BAŞIMIZI DİK TUTUYOR'
BİR DEĞİL BİN CENNET FEDA OLSUN:
Meleğim, canımın yarısı Cennet'im. Senin kokunu güzel gözlerini "annem" deyişini öyle özledim ki kuzum. Yokluğun çok acı ama bir o kadar da gurur verici.
Bir değil bin tane Cennet'im olsa yine feda ederim. Hamd olsun ki bana gururun en güzelini yaşattın annem. Şehit annesi ne güzel bir kelime, ne onurlu evladım var benim, varlığıyla her zaman göğsümü kabarttığı gibi, yokluğuyla da başım dik gezebiliyorum. Allah senden razı olsun kuzum. HURİYE YİĞİT