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Giriş Tarihi: 5.7.2021 10:24

5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar! Çelik yelek de bulundu

EMİR SOMER EMİR SOMER
5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar! Çelik yelek de bulundu

İstanbul’da uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen iki kişi beş kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin adresinden çelik yelek de çıktı.

İstanbul'da uyuşturucu madde satışı yaptıkları iddia edilen iki kişi beş kilogram uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı. Şüphelilerden birinin adresinden çelik yelek de çıktı.

İstanbul Polisi; Avcılar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen H.C. ve S.M. isimli iki şüphelinin Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde bulunan ikamet adreslerine operasyon düzenledi. İki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; beş kilo 192 gram uyuşturucu madde, bir sahte ehliyet, 5'i Kaleşnikof olmak üzere 41 mermi, çelik yelek ve üç cep telefonu ele geçirildi. İki şüpheli de tutuklandı.

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5 kilogram uyuşturucuyla yakalandılar! Çelik yelek de bulundu
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