Afet Kriminal Birimi kuruldu

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı
bir ilke daha imza atarak Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ) kurdu. Felaket bölgesinde ölenlerin kimliklerini belirleyen AKİ, aynı zamanda afet sonrası bölgede detaylı teknik incelemelerde bulunarak sorumluluğu olanların tespitinde de önemli rol üstlenecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'nun talimatlarıyla kurulan AKİ ekipleri, çalışmalarında son teknoloji cihazlarla donatılan araçlardan faydalanıyor. Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", AKİ aracı ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tehditlere müdahale aracı, afet bölgelerindeki ekiplerin en büyük yardımcısı olacak. Son olarak birim, İzmir
'de meydana gelen depremden sonra yıkılan binaların neden yıkıldığını ve sorumluları hakkında da bir rapor hazırladı. Raporda, yıkılan binaların tamamının ruhsat tarihinin 1999 öncesi olduğu belirtilirken, binaların yapı ruhsatı ve yapı kullanma tarihleri arasındaki uzun süre ye vurgu yapıldı.