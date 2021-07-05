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Giriş Tarihi: 5.7.2021 11:30

Arkadaşlarının evini soydular! Gerçek, güvenlik kameralarından ortaya çıktı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Arkadaşlarının evini soydular! Gerçek, güvenlik kameralarından ortaya çıktı!

İstanbul’da 19 ve 24 yaşlarındaki iki kişi; yakın bir arkadaşlarının evini soydu. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da 19 ve 24 yaşlarındaki iki kişi; yakın bir arkadaşlarının evini soydu. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Polisi; Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir adresten dört bin 425 dolar, 18 bin 500 lira, 22 gram altın, dokuz adet çeyrek altın ve bir adet yarım altın çalınması üzerine inceleme başlattı. "Evden Hırsızlık" soruşturması açıldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayı, mağdurun oğlunun arkadaşları A.G.D. (19) ve V.Y.'nin (24) gerçekleştirdiği saptandı. İki şüpheli de Beykoz'da yakalandı ve tutuklandı.

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Arkadaşlarının evini soydular! Gerçek, güvenlik kameralarından ortaya çıktı!
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