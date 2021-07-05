Bağcılar Belediyesi sporcuları Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası Şırnak'ta düzenlendi. 60 ilden gelen 1500 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcusu Gülsüm Özen ile Emine Arslan da yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleşen turnuvada sporcular 2 ring ve 2 tatemi üzerinde yaptıkları mücadelelerle milli takıma seçilmek için ter döktü. Büyükler Full Contact kategorisinde ringe çıkan Özen ve Arslan rakiplerini mağlup ederek birinciliği elde ettiler.



DÜNYA ŞAMPİYONASINDA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER



Rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanan milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Biz daima onların yanında olduk ve bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan iki sporcumuza başarılar diliyorum. dedi.



Özen ve Arslan bu başarılarından dolayı 14 Ekim 2021 tarihinde İtalya'da yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türki milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.