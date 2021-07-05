Boğaziçili öğrencilerin davasında yeni gelişme

Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT amblemi yerleştirilmiş Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin 7 öğrencinin "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya 6 sanık avukatları ile katılım sağladı.

TANIK DİNLENDİ

Davada tanık olarak Boğaziçi Üniversitesi güvenlik görevlileri Alparslan Ç., ve Faruk K. dinlendi. Tanık olarak dinlenen güvenlik amiri Alparslan Ç., "Olay günü bir sergi düzenleniyordu. Arkadaşlara uyarı yapmıştık gazetedeki gibi sakıncalı bir resim olursa müdahale olur demiştim. Bana Kabe resminin üzerine Şahmeran ve LGBT imzaları olan resmin olduğunu söylediler bende kaldırılmasını söyledim. Resimle ilgili İslam dinine hakaret olduğuna dair şikayetler oldu. Resimin daha sonra kaybolduğunu duyduk. Bana resmin asıldığını Faruk K., söyledi. Resmin asanın kim olduğunu görmedim." dedi.

TEŞHİS ETTİ

Diğer tanığa geçildi. Tanık, Faruk K., " Ben güvenlik görevlisiyim. Şefimin talimatıyla asılan afişlerini kontrol ediyordum. Baktığımda Kabe fotorafının etrafında Şahmeran ve LGBTİ+ filamalari vardı, bunları öğrencilerden Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş astı. Bunun islam dinine hakaret olduğunu söyleyerek uyarıda bulundum. Öğrencilerden Sena Nur Baş ve Hazar Kolacanlı bana kaldırmıyoruz, sorumluluk bize ait dediler.Aradan kısa bir süre geçtikten sonra biri geldi tepki gösterdi afiş dini değerlere aykırıdır diye. Ben durumu üstlerine bildirip bölgeden ayrıldım." Hakim tanığa arkasını dönüp sanıkların yüzlerini açtırıp tanıkları tanımlayıp tanıdığını sordurdu. Avukatlar itiraz etti. Tanık, afişi asan kişilerin Doğu Demirtaş ve Selahattin Uğuzeş olduğunu , resmin sorumluluğunu üstlenen kişilerin ise Sena Nur Baş ve Hazar Kolacanlı olduğunu söyledi.

REDDİ HAKİM TALEBİ

Sanık avukatları mahkeme hakiminin tarafsız olduğunu iddia ederek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, reddi hakim talebini reddetti. Reddi hakim talebi Ağır Ceza Mahkemesi'nde değerlendirilecek.Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.