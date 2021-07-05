CHP'li başkandan mobbing ve sürgün! Ofisten, mahallesine temizlikçi olarak sürüldü





ÇALIŞANLAR BASKIDAN MUZDARİP

Evinin önüne temizliğe gönderilen Güneş, "Bana yapılan baskı tahammül edilemez hale geldi. Sözleşmemde ücretsiz izin hakkım olmasına rağmen verdiğim dilekçeye ret cevabı aldım. Bu durumda işe gitmediğim takdirde tutanak tutup işten atmayı ya da istifa etmemi istiyorlar. Bu baskı ve zulümlerden benim gibi birçok arkadaşım da muzdarip. Hukuki süreci başlattım. Hukukun, bu haksızlığa dur denilmesini istiyorum" dedi.



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