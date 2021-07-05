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Giriş Tarihi: 5.7.2021

‘Çıplak fotoğrafını yayarız’ diyerek kredi çektirdiler

EMİR SOMER EMİR SOMER
‘Çıplak fotoğrafını yayarız’ diyerek kredi çektirdiler
Jigolo yapma vaadiyle 100 bine yakın kişiyi dolandıran, bazı mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki mağduru E.A., yakın bir arkadaşının "Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının da çete üyesi olduğunu öğrendiğini anlattı.

Mağdur E.A. yaşadıklarını; "Bin lira para yatırarak internet sitelerine üye oldum. Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra benden özel fotoğraflar yollamamı istediler. Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla "Seni yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz. Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo olmak kim?" diyerek para talep ettiler ve "Para yatırmazsan ailene durumu anlatırsın" diyerek şantaj yaptılar. Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara "Param yok" dedim. Bankadan bana 20 bin lira kredi çektirdiler" sözleriyle anlattı.

VERİ TABANI KURMUŞLAR!
100 bin kişilik özel bir veri tabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı. İstanbul Siber Polisleri'nin tespitlerine göre çeteye para kaptıran ve dolandırılan mağdurların yaş ortalaması 24...

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‘Çıplak fotoğrafını yayarız’ diyerek kredi çektirdiler
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