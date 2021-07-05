‘Çıplak fotoğrafını yayarız’ diyerek kredi çektirdiler

Jigolo yapma vaadiyle 100
bine yakın kişiyi dolandıran, bazı
mağdurlara şantaj yapan ve İstanbul Siber
Polisleri'nin operasyonuyla çökertilen çetenin
bir internet kafede çalışanı olan 22 yaşındaki
mağduru E.A., yakın bir arkadaşının
"Çok para kazanırsın" tavsiyesi üzerine çetenin
açtığı internet sitesine girdiğini ve o arkadaşının
da çete üyesi olduğunu öğrendiğini
anlattı.
Mağdur E.A. yaşadıklarını; "Bin lira
para yatırarak internet sitelerine üye oldum.
Önce kişisel bilgilerimi aldılar. Daha sonra
benden özel fotoğraflar yollamamı istediler.
Ben de gönderdim. Fotoğraflarımla "Seni
yakınların, ailen ve çevrene rezil edeceğiz.
Demek jigolo olmak istiyorsun. Sen kim jigolo
olmak kim?" diyerek para talep ettiler ve
"Para
yatırmazsan
ailene durumu anlatırsın"
diyerek şantaj yaptılar.
Dolandırdılar; dalga geçtiler, bir
de şantaj yaptılar. Dolandırıcılara
"Param yok" dedim. Bankadan bana
20 bin lira kredi çektirdiler" sözleriyle
anlattı.
VERİ TABANI KURMUŞLAR!
100 bin kişilik özel bir veri tabanı oluşturdukları iddia edilen çete üyelerinin; E.A. gibi çok sayıda mağduru şantaj yoluyla ikinci hatta üçüncü defa dolandırdığı da iddia ediliyor. Mağdurların meslek, iletişim ve fiziksel özellikleri gibi bilgileri toplayıp fişlemeler yapan çetenin mağdur profili de çıkarıldı. İstanbul Siber Polisleri
'nin tespitlerine göre çeteye para kaptıran ve dolandırılan mağdurların yaş ortalaması 24...