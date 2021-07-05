Dünyada bir ilk! Afet Kriminal İnceleme Birimi Kuruldu

Dünyada alanında en iyisi olarak gösterilen Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı bir ilke daha imza atarak Afet Kriminal İnceleme Birimi (AKİ) kurdu. Felaket bölgesinde ölenlerin kimliklerini belirleyen AKİ, aynı zamanda afet sonrası bölgede detaylı teknik incelemelerde bulunarak sorumluluğu olanların tespitinde de önemli rol üstlenecek.

Afet Kriminal İnceleme Birimi, İzmir'de meydana gelen deprem sonra yıkılan binaların neden yıkıldığını ve sorumluları hakkında rapor hazırladı. Raporda, yıkılan binaların tamamının ruhsat tarihinin 1999 öncesi olduğu belirtilerek yapıların önemli bir kısmının kooperatif olarak yapılan ve yapımı uzun yıllar süren binalar olduğu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma tarihleri arasındaki uzun süre olduğu bulunduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde daha etkin, daha kapsamlı ve diğer birimlerle daha koordineli bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için Felaket Kurbanlarını Kimliklendirme Büro Amirliğinin (DVI) isimi değiştirilerek Afet Kriminal İnceleme birimi (AKİ) kuruldu.

DÜNYA'DA BİR İLK

Afet olaylarında kimlik tespiti işlemlerinde ölen ya da hayatta kalan ancak travmatik etki sebebiyle kaybolmuş kişilerin parmak izleri, diş kayıtları, tıbbi kayıtları, şahsın eşyaları, fotoğrafı, vücudundaki izler ve DNA örneklerinden kişinin kim olduğunun belirlenmesi için Dünyada bir ilke daha imza atılarak kurulan birim, aynı zamanda afet sonrası bölgede detaylı teknik incelemelerde bulunarak sorumluluğu olanların tespitinde de önemli rol üstleniyor.

SON TEKNOLOJİ İLE DONATILDI

AKİ ekipleri, çalışmaları gerçekleştirirken son teknoloji cihazlarla donatılan araçlardan faydalanıyor. Yeni nesil kriminal inceleme aracı "Kıraç", AKİ aracı ve kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) tehditlere müdahale aracı, afet bölgelerindeki ekiplerin en büyük yardımcısı olacak.

Afet bölgesinde görev alan kurtarma ekiplerince, göreve başlamadan önce herhangi bir KBRN tehdidi veya patlama riski olup olmadığı KBRN aracındaki cihazlarla tespit edilecek.

UZMANLAR EĞİTİM VERDİ

Kriminal Daire Başkanlığı, afet konusunda farklı üniversitelerin uzman eğitim kadrosu ile görevli personele 'Afet Kriminal İnceleme' eğitimi verilmesi sağlandı. Afet konusunda Emniyet Teşkilatına eğitim veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamit Hancı, Afet Kriminal İnceleme birimi ile ilgili SABAH'A önemli bilgiler verdi.

Deprem, yangın, uçak kazası, sel felaketi gibi çok kişinin öldüğü afet olaylarında ölenlerin kimliklendirilme çalışmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Hancı, "İnterpol kendine bağlı tüm ülkelerde 'Felaket Kurbanlarını Kimliklendirilme' birimin kurulmasını istiyor. Kaybolan kayıp kişilerle ilgili olay yeri inceleme uzmanları kayıp kişileri araştırıp buluyor.

Bunlara ölüm öncesi araştırmalar deniliyor. Birde ölüm sonrası araştırmalar var. Adli tıp uzmanları, adli antropolog ve DNA'cılar da bulunan kayıp cesedin kimliklendirilme çalışması yapıyor. İki ekip ellerindeki bilgili bir araya getiriyor. Ardından bilgiler toplanarak kayıp şahıs ölen kişi olup olmadığına bakılıyor. Ülkemizde her türlü alt yapıya sahip. Kriminal Daire Başkanlığı bir adım daha ileri gitti. Dünya'da bir ilki gerçekleştirdi. Afet Kriminal İnceleme birimi oluşturuldu. Bu yapı ile hem toplu ölenlerin kimliklendirilmesi yapılıyor hem de afetteki kriminal olaylar ele alınıyor" dedi.

SORUMLULAR ORTAYA ÇIKARILACAK

Prof. Dr. Hancı, "Kişi öldürülerek deprem bölgesine atılabiliyor. Ya da Kişiler hiç kimliklendirilmeden salgın hastalık olacağı korkusuyla toplu halde mezarlara defnediliyor. Kimin öldürüldüğü ya da deprem demi öldüğü ayır edilemiyordu.

Bu noktada Afet Kriminal İnceleme biri devreye girecek. Sadece toplu felaket bölgesinde ölenlerin kimliklendirilmesi değil felakete kimin sebep olduğunu ortaya çıkaracak. Uçak ne yüzden düştü? Patlama neden oldu? Depremde yıkılan bina yıkılma sebebinden kim sorumlu hepsini ortaya çıkaracağını" ifade etti.

EMNİYETTEN İZMİR DEPREMİ RAPORU

AKİ birimi, 24 Ocak'ta depremin yaşandığı Elazığ'da, 3 Temmuz'da havai fişek fabrikasında patlamanın meydana geldiği Sakarya'da ve 30 Ekim'de depremin olduğu İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşların kimlik tespit çalışmalarına katılırken İzmir depremi sonrası yıkılan binaların neden yıkılmış olabileceği hakkında rapor hazırladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Afet Kriminal İnceleme birimi yıkılmış olan 8 bina ile ilgili olarak olay yerinde yapılan gözlemler ve tespitleri rapor haline getirdi.

"RUHSAT İLE KULLANMA TARİHİ ARASINDA UZUN YILLAR VAR"

Emniyetin hazırlamış olduğu raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Raporda "Hasar gören binaların hemen hemen hepsi Bayraklı ilçesi içerisinde yer alan ve eski tarihli yapılı binalar.

Yapılan gözlemlerde, yıkıma uğrayan ve ağır hasar alan binaların genellikle 8 kat ve daha fazla binalar olduğu belirlendi. Yıkılan binaların tamamının ruhsat tarihinin 1999 öncesi olduğu tespit edilmiştir. Yapıların önemli bir kısmının kooperatif olarak yapılan ve yapımı uzun yıllar süren binalar olurken, ruhsat bilgilerinde de yapı ruhsatı ve yapı kullanma tarihleri arasındaki uzun süre olduğu görüldü" denildi.

Hazırlanan raporda binaların eski fotoğraflarıyla enkaz fotoğraflarına da yer verildi. AKİ ekipleri, binaların birçoğunun alt kısmında işyerlerinin olması veya otopark olması dolayısıyla, alan açmak adına kolon kesme işleminin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi gerektiğini belirttiği raporda, bu yönde soruşturma başlatılması gerektiği vurgulandı.