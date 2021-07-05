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Haberler Gündem Haberleri "Dünyada bir örneği bulunmuyor" İkinci el sektörüne güven aşısı
Giriş Tarihi: 5.7.2021 16:21

"Dünyada bir örneği bulunmuyor" İkinci el sektörüne güven aşısı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Dünyada bir örneği bulunmuyor İkinci el sektörüne güven aşısı

İkinci el telefon piyasasında yeni bir çağ açılıyor. Tüketiciler, Oppa Teknik'in geliştirdiği yazılımla tıpkı otomobillerde olduğu gibi artık ikinci el telefonlarda da ekspertiz yapılabilecek. Geliştirilen bu uygulamayla telefonlarda sahte parça veya korsan yazılım bulunup bulunmadığının belirlenebileceğini ifade eden Oppa Teknik Genel Müdürü Yusuf Yıldırım, "Geliştirdiğimiz cep telefonu ekspertiz yazılımımızın dünyada bir örneği bulunmuyor. Yazılımımızın Türkiye'den dünyaya yayılması sayesinde ikinci el cep telefonu alım satımında bir ilke imza atmış olacağız" diye konuştu.

Gelişen teknoloji ve artan fiyatlarla birlikte yoğun rağbet görmeye başlayan ikinci el telefon piyasası, tüketicilere daha ekonomik ve ulaşılabilir telefonlar sunsa da beraberinde bazı riskler de barındırıyor. Sahte parça, çalıntı ürün ve korsan yazılımlar gibi birçok sorun ikinci el telefon piyasasında tüketiciler için ciddi bir tehlike haline gelmiş durumda. Bu noktada tüketiciler için alım satım öncesinde cihazlar hakkında detaylı bilgileye ulaşabilmek öncelik kazanmaya başladı. Türkiye'nin teknik servis öncülerinden Oppa Teknik, tıpkı ikinci el otomobillerde yapıldığı gibi ikinci el telefonlarda da ekspertiz dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Hayata geçirilen bu uygulama ile tüketicilerin satın alamayacakları telefonların yazılımsal ve donanımsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.

DEV PİYASAYA TÜRK İMZASI

Türkiye'de ve dünyada ikinci el ürün alım satımının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten OPPA Teknik Genel Müdürü Yusuf Yıldırım "İkinci el telefon alımlarında özellikle de tüketiciler bazında birçok soru işareti bulunuyor. İnsanlar satın alacakları telefonun donanımsal ve yazılımsal durumunu bilemiyor. Oppa Teknik olarak hem satıcı hem de alıcı arasında güven bağı oluşturacak bir çözüm sunmak için yola çıktık. Alanında öncü isimlerle çalışıp benzersiz bir analiz cihazı geliştirdik. Telefonu kablo ile cihazımıza bağlıyoruz ve saniyeler içerisinde cihazın donanımsal ve yazılımsal durumu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dünyada bir ilki başardık. Piyasaya türk imzası attık" dedi.

SEKTÖRE GÜVEN AŞISI

Cihazın sağlık durumu için gereken bilgilerin işlenmesi sırasında gizlilik verilerinin de koruma altında bulunduğu belirten geliştiricisi Cengizhan Kayat "Bu işlemler sırasında herhangi bir kişisel veri, yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle ağlar üzerinden takip edilemiyor. Satıcı da alıcı da verilerim çalınacak endişesinde olmasın, sektöre güven aşısı vuracağız" dedi.

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"Dünyada bir örneği bulunmuyor" İkinci el sektörüne güven aşısı
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