"Dünyada bir örneği bulunmuyor" İkinci el sektörüne güven aşısı

Gelişen teknoloji ve artan fiyatlarla birlikte yoğun rağbet görmeye başlayan ikinci el telefon piyasası, tüketicilere daha ekonomik ve ulaşılabilir telefonlar sunsa da beraberinde bazı riskler de barındırıyor. Sahte parça, çalıntı ürün ve korsan yazılımlar gibi birçok sorun ikinci el telefon piyasasında tüketiciler için ciddi bir tehlike haline gelmiş durumda. Bu noktada tüketiciler için alım satım öncesinde cihazlar hakkında detaylı bilgileye ulaşabilmek öncelik kazanmaya başladı. Türkiye'nin teknik servis öncülerinden Oppa Teknik, tıpkı ikinci el otomobillerde yapıldığı gibi ikinci el telefonlarda da ekspertiz dönemini başlatmaya hazırlanıyor. Hayata geçirilen bu uygulama ile tüketicilerin satın alamayacakları telefonların yazılımsal ve donanımsal özellikleri hakkında bilgi sahibi olması hedefleniyor.

DEV PİYASAYA TÜRK İMZASI



Türkiye'de ve dünyada ikinci el ürün alım satımının çok önemli bir yer tuttuğunu belirten OPPA Teknik Genel Müdürü Yusuf Yıldırım "İkinci el telefon alımlarında özellikle de tüketiciler bazında birçok soru işareti bulunuyor. İnsanlar satın alacakları telefonun donanımsal ve yazılımsal durumunu bilemiyor. Oppa Teknik olarak hem satıcı hem de alıcı arasında güven bağı oluşturacak bir çözüm sunmak için yola çıktık. Alanında öncü isimlerle çalışıp benzersiz bir analiz cihazı geliştirdik. Telefonu kablo ile cihazımıza bağlıyoruz ve saniyeler içerisinde cihazın donanımsal ve yazılımsal durumu hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Dünyada bir ilki başardık. Piyasaya türk imzası attık" dedi.

SEKTÖRE GÜVEN AŞISI



Cihazın sağlık durumu için gereken bilgilerin işlenmesi sırasında gizlilik verilerinin de koruma altında bulunduğu belirten geliştiricisi Cengizhan Kayat "Bu işlemler sırasında herhangi bir kişisel veri, yüksek güvenlikli şifreleme nedeniyle ağlar üzerinden takip edilemiyor. Satıcı da alıcı da verilerim çalınacak endişesinde olmasın, sektöre güven aşısı vuracağız" dedi.