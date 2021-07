EMAC yönetimine ilk Türk akademisyen

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İşletme Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu, European Marketing Academy (Avrupa Pazarlama Akademisi - EMAC) Konferanslardan Sorumlu Başkan Yardımcısı seçildi. Üç yıl görev yapacak olan Doç. Dr. Elif Karaosmanoğlu komiteye seçilen ilk Türk akademisyen oldu.

1975 yılında kurulan European Marketing Academy (EMAC), dünyanın 5 kıtasına yayılmış yaklaşık 50 farklı ülkeden 1000 üyesi bulunan Avrupa'nın en büyük akademisi ve bilimsel iletişim ağı olarak biliniyor. Pazarlama teorisi ve pazarlama araştırmaları alanında çalışan akademisyenleri ve profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya getirmek ve bu sayede pazarlama araştırmaları alanında geliştirilen bilimsel bilginin paylaşılması ve uluslararası yayılımını sağlamasını amaçlayan EMAC'ta başkan yardımcılığı görevine getirilen Karaosmanoğlu, İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme yüksek lisansını yaptı. Ardından YÖK bursu alarak Warwick Business School'da doktorasını tamamladı.

University of Maryland, Robert H. Smitth School of Business'da Fulbright Visiting Scholar (2013-2014) ve SKEMA Business School'da French Embassy of Turkey Visiting Scholar olarak araştırmalarda bulunduktan sonra, 2010-2012 yılları arasında İTÜ İşletme Fakültesi dekan yardımcılığı görevini üstlendi. 2010-2016 yılları arasında EMAC Executive Committee'de Türkiye temsilcisi olarak yer alan Elif Karaosmanoğlu, 2021-2024 dönemi için EMAC Vice-president for Conferences olarak Steering Committee'ye seçilen ilk Türk akademisyen oldu.