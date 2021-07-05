Erzincan Başbağlar'daki katliamın acıları hiç dinmedi





Katliamda babasını, ağabeyini ve birçok yakınını kaybeden köylülerden Ali Akpınar ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, acının halen içlerinde taze olduğunu dile getirdi.

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