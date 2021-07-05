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Giriş Tarihi: 6.7.2021 00:38 Son Güncelleme: 6.7.2021 00:53

Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması

AA
Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Marmara Denizi'ndeki sahillerin hızla temizlendiğini ve büyük değişimin umut verici olduğunu belirtti

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam." ifadesini kullandı.

Altun'un paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesinde ve sonrasında Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması | Video

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Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması
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