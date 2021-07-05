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Giriş Tarihi: 5.7.2021 18:01 Son Güncelleme: 5.7.2021 18:15

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı

AA
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün "bölge talebe mesulü" gerekçesiyle gözaltına alınan Munise Gülen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karabağlar ilçesinde yakalanan Gülen'in, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının, ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

FETÖ elebaşının akrabası Munise Gülen tutuklandı | Video

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı
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