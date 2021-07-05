FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen tutuklandı

NE OLMUŞTU?

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü içerisinde "bölge talebe mesulü" olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü şeklinde hakkında itirafçı beyanı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu olan Munise Gülen, Karabağlar'da gözaltına alınmıştı.