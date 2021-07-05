Tunç Soyer ayıbında ısrarcı

İzmir'de kamu ve özel sektöre ait hastanelerde görev yapan 50 bin sağlık çalışanına tanınan toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkı 5 Temmuz itibariyle sona erdi. Başkan Soyer'in talimatı ile önce 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığı duyurulan ardından da 'sehven oldu' denilerek 1 Temmuz'a geri çekilen ücretsiz ulaşım hakkı dün itibariyle son buldu.

Önce 'uzattım' diyen ardından da geri adım atan, sendikanın 'yanlıştan dön' çağrısına kulak tıkayan Soyer, sözünde durmak yerine bu sefer de topu Cumhurbaşkanlığı'na attı.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından dün yapılan duyuruda sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının süresinin 30 Haziran tarihi itibariyle dolduğu belirtildi. Yaşananlara tepki gösteren Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir; "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmasaydı." diye konuştu.

ÖNCE UZATTI SONRA SEHVEN DEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi İzmir Metro A.Ş, 4 Ocak 2021'de Sağlık Emekçileri Sendikasına yazı göndererek sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in talimatı ile 30 Haziran'dan 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Büyükşehir Belediyesinin bu kararı İzmir'de özel ve kamu hastanelerinde görev yapan 50 bin sağlık çalışanı arasında büyük sevinç yarattı. Fakat sağlık çalışanlarının sevinci deyim yerindeyse kursağında kaldı. İlk 2 Haziran'da sendikaya gönderilen ikinci yazıda 'yanlışlıkla oldu' denilerek ücretsiz yararlanma süresi tekrar haziran sonuna çekildi.

SENDİKA TEPKİLİ

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 'sehven oldu' diyerek süreyi 6 ay geriye çekmesi 50 bin sağlık çalışanında büyük hayal kırıklığına neden oldu. Sağlık Emekçileri Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Özdemir "Keşke sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmamış olsaydı." dedi.

HENÜZ BİTMEDİ

Pandeminin henüz bitmediğini, her gün yeni bir varyantın ortaya çıktığını hatırlatan Özdemir; "Ülkemizde her gün 1 milyon kişi aşılanıyor. Bu da sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ile gerçekleşiyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ile görüşme yapıp hatadan dönülmesini talep ettik. Sayın başkanın bu süreçte sağlık çalışanlarının yanında olması gerektiğini ifade ettik. Ama maalesef Sayın Soyer sesimizi duymadı. Başka illerde uzatılmış olmasına rağmen İzmir'de 5 Temmuz itibariyle uygulama sona erdi. Keşke devam edilmiş olsaydı sağlık çalışanlarına verilen destek alkışla sınırlı kalmamış olsaydı. Üzgünüz." diye konuştu.

TOPU CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ATTI

İzmir'deki 50 bin sağlık çalışanının çağrısına kulak tıkayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sözünde durmak yerine çareyi topu Cumhurbaşkanlığına atmakta buldu. Önceki gün İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda "Sağlık çalışanlarına Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tanınan şehir içi toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanma hakkının süresi 30 Haziran tarihinde dolmuştur. 5 Temmuz Pazartesi gününden itibaren sağlık çalışanları da tolu ulaşım araçlarımızdan ücretli yararlanabilecektir. Mağduriyet yaşanmaması için önlem alınmasını önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.