İzmir’de suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa KOM Grup Amirliği tarafından silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 32 ayrı adreste yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan suç örgütüne yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 22 şüpheliye yönelik gözaltı kararı çıkartıldı.

Polis ekipleri Bergama, Dikili, Kınık ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi'nde 32 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı, 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 24 tabanca, tabancalara ait çok sayıda şarjör ve fişek, 5 tüfek ve tüfeklere ait mühimmat, silah imalatında kullanılan malzemeler ve birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçaları ele geçirildi. Ayrıca metamfetamin, esrar ve sentetik hap olmak üzere uyuşturucu madde ele bulundu. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.