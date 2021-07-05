Keşke çıkmasaydı dediğim bir an bile olmadı

Ankara
'da
Safa ve Selahattin Yalçın
'ın 4 çocuğundan biri olan Muhammet Yalçın (22), Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul
3. sınıf öğrencisiydi. Darbe gecesi Başkan Erdoğan'ın çağrısı üzerine "Bu hainlere bir ders verelim, vatanı hainlere teslim etmeyelim" diyerek 4 arkadaşı ile birlikte Külliye'nin önüne gitti. Darbecilerin, Külliye'yi havadan ve karadan ateş altına alması üzerine kendisini arayan babası Selahattin Yalçın'a, "Sonuna kadar bekleyeceğiz, gelmeyeceğiz" diyen oğul Yalçın, bu konuşmadan saniyeler sonra şehit düştü. Baba Yalçın, duygularını SABAH'a anlattı:
'15 TEMMUZ BİR KURUTULUŞ SAVAŞIDIR'
Oğlum bana telefonda Külliye'nin önüne atılan birinci bombayı anlattı. 'Baba 50 metre ileriye bomba atıldı' dedi. 'Siz nered esiniz' diye sordum, 'Biz güvenli yerdeyiz' dedi. Meğerse birinci bombanın atıldığı yere yardıma gidiyorlarmış. O ara telefonda benimle konuşurken ikinci bomba düştü. 'Muhammet' diye bağırdım. Ses gelmedi. Kaçtı diye düşünürken oğlumu morg da buldum.
Oğlum bana "Baba ben şehit olacağım. Elime fırsat geçerse bu ülkenin gidişatını değiştireceğim" dedi. 15 Temmuz
bir kurtuluş savaşıdır. Türkiye bir uçuruma girdi ve uçurumun eşiğinden döndü. 15 Temmuz'da herkes meydanlara çıktı. Niye çıktılar, 'çıkmasalardı ölmezlerdi' diyorlar. Çıkmasaydı seni başkası yönetirdi. Allah korusun bunun tam tersi olsaydı ne olurdu? Ülkemiz paramparça olurdu, Suriye gibi olurduk. Bunu biz insanlara anlatamıyoruz. Oğlumla gurur duyuyorum. Önce vatan. Ülkenin kıymetini bilmeyenler var. Alnımız açık, dimdik ayakta duruyoruz. Keşke o gece hiç dışarı çıkmasaydı dediğim biran bile olmadı. Milliyetçi bir çocuktu. O çocuğu evde tutamazsın zaten. Vatan olmazsa biz ne yaparız. Ben de o gece şehit olmaya gittim, reklam yapmaya gitmedim. Benim ülkem olmazsa yaşamı ne yapayım. Benim oğlum şehit oldu. Yine olsun yine gönderirim. Benim oğlum her gün yaşıyor. Ayette, 'Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın. Hayır, onlar diridir!' diyor.