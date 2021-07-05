Konsoloslara 15 Temmuz anlatıldı!

Türkiye'yi derinden sarsan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi 15 Temmuz Derneği tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında 12 konsolosa anlatıldı. Gaziler 15 Temuzda yaşadıkları anları konsoloslarla paylaştılar. FETO terör örgütünün bir çok ülkede hala yapılandığını belirten gaziler Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi tehlikesinin bu yapılanma içerisinde oldukları ülkelerde de yaşanabilceğini kaydettiler.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 15 Temmuz Derneği'nce düzenlenen programda yabancı ülkelerin konsolosları bir araya geldi.





15 Temmuz Derneği tarafından "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında organize edilen "Konsoloslar Buluşması" Hafıza 15 Temmuz'da gerçekleştirildi.



Azerbaycan, Katar, Kosova, Kuveyt, Venezuela, Ukrayna, Libya, Özbekistan, Panama, Irak, KKTC, Lübnan gibi yabancı ülkelerin konsoloslarının katıldığı program, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.



Konsoloslar, Hafıza 15 Temmuz'u gezerek, darbe girişimi gecesi yaşananlara dair bilgi edindi.





Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Murat Tamer, FETÖ'nün girişimde bulunduğu darbede, sivillerin hedef alındığını, parlamentonun bombalandığını kaydetti



FETÖ'nün 15 Temmuz'da darbeye kalkıştığını ancak başarılı olamadıklarını hatırlatan Tamer, "Darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu darbe girişimi demokrasiye karşıydı. Parlamentomuzu, sivil binaları ve birçok binayı bombaladılar. O gece Türkler cesur bir şekilde darbeye karşı durdular. Vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmelerini göze alarak ülkemizi savundular." diye konuştu.



"O GECE ÇOK UZUN BİR GECEYDİ"



Şehit İlhan Varank'ın ablası 15 Temmuz Kadın Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, darbe girişimi gecesini anlattı.





İlhan Varank'la aralarında bir buçuk yaş olduğu için ikiz kardeş gibi büyüdüklerini belirten Arslantürk, "O gece çok uzun bir geceydi. Bir gece öncesinde İlhan aklıma düştü ve birlikte bizim evin bahçesinde oturup piknik yaptık. Diğer gece de arkadaşlarıyla piknik yapmıştı, sanki vedalaşır gibi. 15 Temmuz'da akşam haberler gelmeye başladı. Ülke olarak öyle bir beklentimiz yoktu. Darbeyi hafızamızdan silmiştik. O gece saat 9.00 gibi haberler gelmeye başladı. Görüntüler gelmeye başlayınca özellikle Cumhurbaşkanımız konuşunca ciddi bir kalkışma olduğunu anladık." ifadelerini kullandı.

Şehit İlhan Varank'ın 15 Temmuz'da dışarı çıkmadan önce arkadaş grubunun olduğu bir mesaj platformuna 'Biz korkarsak herkes korkar, ben dışarı çıkıyorum" yazdığını belirten Arslantürk, Varank'ın önce Vatan Caddesi'ne gittiğini oranın darbecilerden kurtulduğunu görünce de Saraçhane'ye geçtiğini söyledi. Arslantürk, Varank'ın Saraçhane'de darbeciler tarafından vurularak şehit edildiğini kaydetti.



YAŞANANLAR KURGU OLSAYDI MUSTAFA BEY DIŞARI ÇIKMAYIH EVİNİZDE OTURUN DİYE UYARMAZMIYDI"



Arslantürk, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbeye "Kurgu" iddiasında bulunanlara şu yanıtı verdi: "Biz 3 kardeşiz, birbirimize çok bağlıyız. Mustafa Varank Bey Cumhurbaşkanımızın başdanışmanıydı. O gece kurgu olsaydı, Mustafa Bey kardeşi İlhan'ı arayıp korumaz mıydı, 'Dışarı siz çıkmayın, evinizde oturun' diye uyarmaz mıydı?" dedi.





FETO darbe girişiminde başından ve kolundan yaralanarak gazi olan mimar Ahmet Alkılıç, Darbe girişiminde Cumhurbaşkanının çağrısından sonra sivilken askere dönüştüklerini ve hiçbir silah ve techisat olmadan hainlerin üzerine gittiklerini belirterek, "Ben inşaatçıyım. Kadıköy'de evdeyken telefon geldi darbe girişimi olduğunu söylediler. Biz darbeyi bilmiyorduk. Sadece anlatılıyordu. Köprünün bir kısmının kapatılması, sipikere bildiri okutulması, Cumhurbaşkanımızın bir telefona sığdırılarak sokağa çıkma talimatı ile sivilken birden asker olduk. Ülkeyi hainlere bırakmamak ve Cumhurbaşkanını korumak için dışarı çıktık. Silah sesine ve açılan ateşe rağmen insanların yürümesi beni duygulandırdı. Elimizde ne bir silah nede bir cisim vardı. Önümüzdeki insanlar domino taşları gibi kurşunu yedikçe düşüyordu. Bir kafama birde koluma kurşun isabet etti. Yaralı haldeyken dahi kurşun sıkıyorlardı. Kendi insanlarımızın üzerine kurşun ve top atışı yapılıyordu. . 5 aylık tedavi sürecinden sonra sakat kalır konuşamak dediler. Allahıma şükürki ayağa kalkıp konuşabiliyorum. Dimdik ayaktayım. Cumhurbaşkanımıza güvenimiz sonsuz ve bunu yapanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır" dedi.



Gazi İlhami Çil'de, "Demokrasimize ve liderimize sahip çıkmak için sokağa çıktık. Amacımız yapılacak darbeyi önlemekti. Bayrağımızı açarak yürüdüğümüzde Hain darbeciler tarafından vurulduk. Sol ayak kaval kemeğimden yaralandım. Şu an engelliyim. Bu ülkede darbecilerin kalıntılardından dolayı sıkıntı yaşıyorduk. 20 yıl öncesini ve sonrasını bildiğim için ülkeyi belli seviyeye getiren lideri kaybetmemek için canımızı hiçe sayıp sokağa çıktık. Bize silah doğrultan mehmetcikleri bizim askerlerimiz zannederek kışlana dön yanlış yoldasınız dedik. Fakat üzerimize ateş ettiler. 40 yıldır ülkede teşkilatlanan bu hain FETO örgütü darbeyi başaramadı. Yurdışında da bunların okulları var. Büyümeye devam ediyorlar. Büyükelçiler ve konsoloslukların da bu tehlikeye karşı dikkatli olması gerekir. Bir gün de onların ülkelerinde bize yaptıkları gibi darbe girişimlerinde bulunabilirler" dedi.





İstanbul Libya Başkonsolosluğu ardına toplantıya katılan temsilci ise biz Libya'da olsak dahi kalbimiz ve gönlümüz Türkiye'de ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Türk Halkı FETO'ya azimle karşı koydu.Erdoğan'ın çağrısı ile sokağa çıktı. Ölümsüz kahramanlık destanı yazdılar" dedi.



15 Temmuz Dernek Başkanı İsmail Hakka Turunç, Hafıza 15 Temmuz'daki görüntülerin derin ruhu ve derinliği olduğunu kaydederek, "Hangi kültürden hangi inançtan olursak olalım insan hakları ihlaliyle kimsenin karşılaşmamasını temenni ediyorum. Dünyada farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar olarak hayatlarımızı sürdürüyoruz. İnsani değerler adına mutlaka bizim ortak adımlarımızın olması gerekiyor. İnsan hakları ihlalleriyle alakalı, buraya gelerek siz de insan hakları ihlallerini yalnız kendi ülkenizde değil dünyanın neresinde olursa olsun karşı olduğunuzu gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.