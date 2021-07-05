Küllerinden yeşerdi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda geçtiğimiz eylül ayında çıkan ve 2 günde söndürülebilen yangında yaklaşık bin hektar alan zarar gördü. Yaraların sarılması ve alanın rehabilite edilerek tekrar eski haline dönmesi için seferber olan Orman Genel Müdürlüğü, ilk olarak bölgede yanan ağaç sayısını tespit ederek temizleme çalışması başlattı. Yanan ağaçlar kesilerek sahadan uzaklaştırılmasının ardından temizlenen sahada ekskavatörler ile toprak işleme çalışmaları yapıldı.

GELECEĞİN AĞAÇLARI İÇİN TOHUM SAÇILDI

Sahanın dikime uygun hale getirilmesinin ardından bölgenin tekrar eski haline kavuşması için milyonlarca tohumu toprakla buluşturan Orman Bölge Müdürlüğü; yanan ormanı küllerinden yeniden yeşertti. Milyonlarca tohum ilk filizlerini verdi.

"HİÇBİR İDDİA GERÇEK DEĞİL"

Yanan orman alanları aynı yıl içinde temizlendiğinin ve fidan dikmeye uygun hale getirildiğinin altını çizen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yanan alanların eski haline dönüşmesi anayasal güvence altında olduğunun altını çizdi. Karacabey, "Yanan ormanları tekrar eski haline getirmek için tüm ekibimiz canla başla mücadele ediyor. Yanan ormanlarımız üzerinden yapılan algı operasyonları gerçeği yansıtmıyor." dedi.

ANAYASAYLA BELİRTİLMİŞ

Yanan orman arazilerinin ticari amaç için kullanılması mümkün olmadığını belirten Müdür Karacabey, "Bu konu, Anayasa'nın 169'uncu maddesindeki 'Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir.' ibaresiyle güvence altıdadır. Yangınlar sonucu tahrip olan alanlarda, Yanan Orman Alanların Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesisi Projesi kapsamında bölgedeki bitki yapısını bozmadan rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor." diye konuştu.

MANTAR TOPLAMAK YASAK

Küllerinden yeniden yeşertilen ormanlara tüm ekibin gözü gibi baktığını da vurgulayan Karacabey konuşmasını şöyle tamamladı: "Bu sahalarda geleceğin ağaçlarının oluşması için tüm ekibimiz olanca gayretini göstermekte. Bölgenin yeniden yeşermesi için ekiplerimiz kontrollerini sürdürüyor. Fidanlarımıza zarar vermemek adına bölgede mantar toplamak dahi yasak."