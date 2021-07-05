Mavi vatan savunmasına yerlilik damgası! Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi





KOMŞU RAHATSIZ



Öte yandan Türkiye'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.



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