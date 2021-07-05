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Giriş Tarihi: 5.7.2021 07:01 Son Güncelleme: 5.7.2021 07:06

Mavi vatan savunmasına yerlilik damgası! Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi

BETÜL USTA BETÜL USTA
Mavi vatan savunmasına yerlilik damgası! Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi

Son 20 yılda savunma sanayinde destan yazan Türkiye, mavi vatan savunmasında yerlileşme atağıyla dikkat çekiyor. Yerli üretim denizaltıların ana silahı olarak tasarlanan Roketsan ana yükleniciliğinde üretilen AKYA Milli Ağır sınıf torpidolar için geri sayım başladı.

Projede son aşamasına geçildiğini ifade eden güvenlik kaynakları, bu alanda gelişmiş bir silah üretme teknolojisinin öneminin altını çiziyor.



Savunma Sanayi Başkanlığı bu yılbaşında TCG GÜR denizaltısı, Marmara Denizi'nde AKYA Talim Torpidosu atışını başarıyla icra ettiğini bildirmişti. Uzun menzili ile göz dolduran AKYA denizaltıları 533 milimetre çap, 7 metre uzunluk, 1200 kg ağırlığa sahip.



MUADİLLERİNDEN ÜSTÜN YETENEKLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da üretim sürecini yakından takip ettiği AKYA; ilk test atışının Temmuz 2013'de gerçekleştirildi. AKYA, testlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından seri üretime geçecek.



Önümüzdeki yıl Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanan milli torpido AKYA ile ithalatın önüne geçecek. Türk savunma sanayinin kilit ürünlerinden biri olacak AKYA ithal muadillerinden üstün yeteneklere sahip olacak.



40 knot hızda 15 kilometre mesafe kat edebilen AKYA, balistik başlığı sayesinde hedefe yüksek hasar veriyor. AKYA'ların TCG PİRİREİS (S-330) olan Reis Sınıfı Denizaltılar ile halihazırda envanterde bulunan Preveze ve Gür Sınıfı Denizaltılarda kullanılacağı öngörülüyor.



KOMŞU RAHATSIZ

Öte yandan Türkiye'nin özellikle deniz savunmasında hayata geçirdiği projelerden rahatsız olan Yunan medyası da kendi ülke donanmalarının envanterinde bulunan denizaltıların modern torpidolardan yoksun olduğunu belirterek, Türkiye'nin milli torpido projesi AKYA'yı gündemine alıyor.

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Mavi vatan savunmasına yerlilik damgası! Milli Ağır sınıf torpido AKYA'da son aşamaya geçildi
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