Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan telafi eğitimi çağrısı! Velilere 'Lütfen' diyerek seslendi...

"Faaliyetler 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer alıyor"

Bakan Selçuk, ulusal destekleme programı çerçevesinde yapılan "telafide ben de varım" çalışmasının çok büyük bir yankı bulduğunu, faaliyetlerin 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinde ayrıntılı bir şekilde yer aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Fatma başkanımızın (Fatma Şahin) öncülüğünde tüm belediyelerimizle toplantı yapma imkanı bulduk. Onlara kendimizi anlatma, ifade etme fırsatı bulduk. İstedik ki eğitim meselesi sadece Milli Eğitim Bakanlığının bir meselesi olmasın, bu mesele Türkiye'nin meselesi olsun, bu mesele Gençlik ve Spor Bakanlığının, Aile Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın, hepsinin ama belediyelerimizin de meselesi olsun. Hepsinden Allah razı olsun müthiş bir imkan açtılar, yol açtılar. Güzel bir hazırlık dönemi oldu. Bugün 'telafidebendevarim.meb.gov.tr' adresinden ortaya konulan bütün içerikle ne demek istediğim çok daha net anlaşılır. Hangi ilin, ilçesinin, faaliyetlerini ne zaman ne şekilde yapacağı orada ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Bunun için çok ama çok büyük teşekkürlerim var sizlere."

"Telafi'de ben de varım" projesinin modelinin Gaziantep'te yapıldığını, daha sonra ise bütün Türkiye'ye uygulandığını ifade eden Selçuk, bu kapsamda kültürel, akademik, spor gibi yüzlerce faaliyetlerinin olduğunu söyledi.