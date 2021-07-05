Muğla aşılamada birinci

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı tabloda, 1 milyon civarı nüfusu olan turizm cenneti kentte, nüfusun yüzde 79'u aşılandı. Muğla'da, koronavirüs aşısı olanların sayısı, 968 bin oldu. 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 632 bin olurken, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı 304 bine dayandı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." Aşılama oranında Muğla'yı, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne takip etti. En az olan iller ise, yüzde 26'yla Siirt, yüzde 27'yle Bitlis oldu.