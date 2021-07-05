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Giriş Tarihi: 5.7.2021 15:28

Muğla aşılamada birinci

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla aşılamada birinci

Koronavirüsle mücadele kapsamında, aşı çalışmaları artarak devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca’nın yayınladığı tabloda, gözde turizm kenti Muğla, yüzde 79 aşılama oranıyla Türkiye genelinde en yüksek il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yayınladığı tabloda, 1 milyon civarı nüfusu olan turizm cenneti kentte, nüfusun yüzde 79'u aşılandı. Muğla'da, koronavirüs aşısı olanların sayısı, 968 bin oldu. 1'inci doz uygulanan kişi sayısı 632 bin olurken, 2'nci doz uygulanan kişi sayısı 304 bine dayandı. Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Artık vaka sayılarını ve aşı programının seyrini yeni bir ekrandan izleyeceğiz. Daha önce paylaştığımız tüm detayları ise haftalık raporlar halinde yayınlamaya devam edeceğiz. İller aşı olmada yarışacak." Aşılama oranında Muğla'yı, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne takip etti. En az olan iller ise, yüzde 26'yla Siirt, yüzde 27'yle Bitlis oldu.

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Muğla aşılamada birinci
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