Referansla bahis oynatıyorlardı! ‘Alacak Defterleri’yle yakalandılar!

İstanbul'da kendilerine referansla ulaşan kişilere özel şifreler vererek kurdukları sistem üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve yasa dışı bahis yoluyla elde edilmiş paraların yurt dışına transferine aracılık eden bir çete çökertildi. 11 çete üyesi, kendilerine bahis borcu olanların bilgilerini tuttukları 'Alacak Defterileri'yle yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'da "Yasa Dışı Bahis Operasyonu" düzenledi. Yasa dışı bahis oynatan ve elde ettikleri haksız kazancı yurt dışına aktaran bir çete altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından çökertildi. İddialara göre; kendilerine referansla ulaşan kişileri kurdukları sisteme üye yapan ve özel şifreler veren çete üyeleri çok sayıda kişiye söz konusu yöntemle yasa dışı bahis oynattı.





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Çete üyelerine Ataşehir, Beyoğlu ve Pendik'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 30 sim kart, dört dizüstü bilgisayar, üç harici disk, üç ruhsatsız tabanca, 90 mermi, dört şarjör, iki para sayma makinesi, 390 banka kartı, bir kilo 60 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartımında kullanılan iki hassas terazi, üzerinde "Polis Basın" ibaresi bulunan sahte kart, dört sahte sürücü belgesi, üçüncü şahıslara ait 24 kimlik kartı, bir kayıt cihazı, iki POS cihazı, iki bin Euro, 200 Dolar ve 14 bin 70 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Çete üyelerinin kendilerine bahis borcu olanların bilgilerini tuttukları "Alacak Defterleri" de ele geçirildi.