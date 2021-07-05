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Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:22 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:24

Rus gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti...

DHA
Rus gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti...

Son dakika haberine göre; Çanakkale Boğazı'ndan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi geçiş yaptı. Gemi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti | Video

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Rus gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti...
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