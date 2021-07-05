Sanat Akademisi öğrencileri yeteneklerini sergiledi

Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bu yıl yüz yüze ve uzaktan sanat eğitimleri alan binlerce genç pandemi kısıtlamaları sonrası bir araya geldi.

Programda halk müziğinden senfoni orkestrasına, pop-rock gruplarından piyano ve keman dinletilerine birçok branşta düzenlenen konserlerde öğrenciler hem eğlendi hem de yeteneklerini gösterdi. Ayrıca çocuk korosu, gençlik korosu ve öğretmenler orkestrası da konuklara müzik ziyafeti sundu. Bunun yanı sıra ebru, tezhip, hüsn-i hat, resim, obje boyama, maske boyama, okul öncesi atölyeleri gibi birçok etkinliğin yer aldığı programda çocuklar için de mini Skeçler, tiyatro ve animasyon gösterileri yapıldı. Oktay Şenol da stand-up gösterisi ile konuklara eğlenceli anlar yaşattı. Ardından Başkan Usta, programa katılan miniklere katılım sertifikası verdi

'VELİLERİMİZİ DUYARLILIKLARINDAN DOLAYI TEBRİK EDİYORUM'

Yeteneklerini sergilemeye teşvik eden aileleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Gaziosmanpaşa'mızda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren Gaziosmanpaşa'nın sanatla buluşması gerektiğinin büyük sorumluluğuyla yola çıktık. Tüm gayret ve çabalarınızı özellikle de çocukların sanata olan duyarlılığını görev bilen velilerimizi tebrik ediyorum. Onların desteği ve bize güveni, çocuklarıyla birlikte Gaziosmanpaşa'ya sanatı getirme aşkı bizi bu işe daha çok dört elle sarılmaya zorunlu kıldı.

Gençlerimiz sanata dokundukça ve sanata böyle sahip çıktıkça bizler de en güzelini yapmaya, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Kendi dış dünyasına göre tahammül edemediği kişileri Gaziosmanpaşa'ya gönderme cüretini gösterenlere işte Gaziosmanpaşa burası ve o kişilere de buradan selam gönderiyorum. Sanatı Gaziosmanpaşa'da, sokaklarda hatta başka şehirlerde yaşatmaya Millet Bahçesi'nde milletle paylaşmaya Gaziosmanpaşalı gençlerle devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.