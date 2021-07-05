Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 15 tutuklama

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa Milletvekiline ve kardeşine yönelik suikast girişimi planlayan teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenerek gözaltına alınan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.

Şanlıurfa TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimiz tarafından koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG adına faaliyet gösteren örgüt mensuplarının ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

2016 yılında terör örgütü kırsal alanına katıldığı, örgüt içerisinde sabotaj/suikast eğitimi aldığı, 2,5 yıl süre ile örgüt mensuplarına eğitim verdiği ve illegal yollardan Türkiye'ye geldiği, Mardin ve Şanlıurfa kırsal alanında örgüt adına faaliyetlerine devam ettiği/edeceği yönünde hakkında bilgiler bulunan 1 örgüt mensubu ile ilgili Şanlıurfa'nın Viranşehir, Suruç ve Birecik ilçelerinde sürdürülen takipli çalışmalar sonucunda yakalanmıştı. PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü tarafından bölgede sansasyonel eylemler yapmak ve Şanlıurfa AK Parti Milletvekili ile kardeşine yönelik eylem/suikast gerçekleştirmek amacıyla görevlendirildiğini beyan eden "AZAD PİRSUS" kod adlı terörist S.P. Şanlıurfa ili Birecik ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan terör örgütü mensubu sonrası devam eden çalışmalarda irtibatlı olduğu ve metropol illerde suikast tarzı eylemlerde bulunmak maksadıyla örgüt mensubuna yardım/yataklık ve malzeme temininde bulundukları, terör örgütüne ait silah/mühimmat/patlayıcı malzemeler olabileceği yönünde haklarında ifade/teşhis ve bilgiler bulunan daha önce deşifre edilmemiş işbirlikçi şahıslara yönelik Şanlıurfa Merkez, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin ve Gaziantep illerinde operasyonlar düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda 23 şahıs gözaltına alındı.

İkamet ve şahısların gösterdikleri alanlarda yapılan aramalarda 3 adet el bombası, 1 adet suikast ve terör eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış hücum yeleği, 1 adet M-16 marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 7 adet şarjör ile 176 adet fişek,, 1 adet AK-47 (Kaleşnikof) marka silah ve bu silaha ait (3) adet şarjör ile (101) adet fişek, 1 adet tabanca ve 3 adet şarjör, 1 adet kurusıkı olarak tabir edilen tabanca ve 1 adet şarjör, 1 adet gece görüşlü termal dürbün, Çok sayıda dijital materyal, örgütsel fotoğraf ve dokümanlar ile kırsal alanda kullanılan kişisel yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 23 şahıstan 15'i tutuklanırken, 8 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.