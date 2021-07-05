Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ifade verecek! 60 sayfalık soru hazırlandı...

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.
Mehmet Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği evraklar İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde incelendi.
Son dakika: 300 sayfa evrak getirmiş... 60 sayfalık soru hazırlandı! | Video
Evraklar iddianamede yer alan MASAK ve müfettiş raporları ile tek tek karşılaştırdı. Yaklaşık 300 sayfadan oluşan evrakların karşılaştırmasıyla birlikte polislerin Mehmet Aydın'a yönelteceği 60 sayfalık sorular hazırlandı. Mehmet Aydın'ın resmi ifadesine ilerleyen saatlerde başlanacak.Şirketin şifreleri polisin elinde 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Son dakika haberler: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın yazılımcısından şok ifşalar! Son dakika haberler: Tosuncuk Çiftlik Bank'ın şifrelerini verdi! Türkiye tosuncuk’u Sabah’la tanıdı ‘Tosuncuk’un yargı planı