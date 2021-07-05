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Giriş Tarihi: 5.7.2021 18:02 Son Güncelleme: 5.7.2021 18:19

Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ifade verecek! 60 sayfalık soru hazırlandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ifade verecek! 60 sayfalık soru hazırlandı...

Son dakika haberi... İstanbul’a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyeti’ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

İstanbul'a getirildikten sonra İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Çiftlik Bank vurgununun baş mimarı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri devam ediyor.

Mehmet Aydın'ın şirketiyle ilgili yanında getirdiği evraklar İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde incelendi.

Son dakika: 300 sayfa evrak getirmiş... 60 sayfalık soru hazırlandı! | Video

Evraklar iddianamede yer alan MASAK ve müfettiş raporları ile tek tek karşılaştırdı. Yaklaşık 300 sayfadan oluşan evrakların karşılaştırmasıyla birlikte polislerin Mehmet Aydın'a yönelteceği 60 sayfalık sorular hazırlandı. Mehmet Aydın'ın resmi ifadesine ilerleyen saatlerde başlanacak.

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Son dakika haberi: 'Tosuncuk' Mehmet Aydın ifade verecek! 60 sayfalık soru hazırlandı...
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