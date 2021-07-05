SON DAKİKA HABERİ: 511 milyon lirayla kaçmıştı! İşte Tosuncuk’un cebinden çıkan para





"ÜLKEMİ ÇOK ÖZLEDİM" DEDİ

511 milyon lirayla yurt dışına kaçtığı iddia edilen ve Brezilya'da teslim olan Mehmet Aydın'ın İstanbul'a uçakla ilk indiğinde yanında cüzi miktarda Brezilya Reali olduğu ve polislerin aracına bindiğinde polislere ilk olarak "Ülkemi çok özledim. İnsanın kendi dilini konuşması çok güzel... Mağdurların paralarını inşallah ödeyeceğim" dediği iddia edildi. İddialara göre polisler; Aydın'ın paraları Bitcoin'e yatırdığı veya yurt dışında tuttuğu ihtimalleri üzerinde duruyor. Aydın hakkında hazırlanan iddianamede yer alan üç bin 762 şikayetçi mağdurun yanı sıra iddianame yazıldıktan sonra 128 mağdurun daha paralarını geri alabilmek için Mehmet Aydın'dan şikayetçi oldukları belirtildi. Şikayetçi sayısının ise artabileceği vurgulandı.