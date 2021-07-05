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Giriş Tarihi: 5.7.2021 08:42 Son Güncelleme: 5.7.2021 09:15

Son dakika: Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı...

Son dakika: Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı...

Son dakika haberine göre; Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazaya müdahale edildi. Seferlerde kaza nedeniyle aksamalar yaşanıyor.

İstanbul haftanın ilk iş gününe bir kaza haberi ile başladı. Ajansların son dakika olarak aktardığı bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüsler çarpıştı. Kaza sonrası yolun bu bölümü kapanırken, müdahale edildi.

SON DAKİKA: İstanbul'da metrobüs durağında kaza!

ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre; Küçükçekmece Cennet Durağı'na yanaşan bir metrobüse, arkadan gelen metrobüs duramayarak şiddetli bir biçimde çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtiliyor. Seferlerde aksamalar yaşanıyor.

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Son dakika: Küçükçekmece'de metrobüsler çarpıştı...
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