Son dakika: Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi! Baba öldü, çocuklar yaralandı...

Sönmez'in çocukları Özgür Günay (15) ve Muhammed Sinan (13) ise yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.