Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi! Baba öldü, çocuklar yaralandı...
Giriş Tarihi: 5.7.2021 09:45

Son dakika: Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi! Baba öldü, çocuklar yaralandı...

AA
Son dakika: Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi! Baba öldü, çocuklar yaralandı...

Son dakika haberine göre; Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü kamyon devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kazada vefat eden kişinin adının Muhammed Nuri Sönmez olduğu öğrenildi. Yaralıların da şahsın çocuğu olduğu bildirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kayısı yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü öldü, 2 oğlu yaralandı.

Muhammed Nuri Sönmez (50) yönetimindeki 02 ABM 842 plakalı kamyon, Malatya-Adıyaman yolu Doğanşehir ilçesi ayrımında devrildi.

Kazada yaşamını yitiren sürücü Sönmez'in cansız bedeni sıkıştığı yerden Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Sönmez'in çocukları Özgür Günay (15) ve Muhammed Sinan (13) ise yaralı olarak 112 Acil Servis ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun kasasındaki kayısılar yola saçılırken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malatya-Adıyaman kara yolunda ulaşım kontrollü sağlandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi! Baba öldü, çocuklar yaralandı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA