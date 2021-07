Tunceli’deki feci motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Tunceli'de dün meydana gelen ve iki kişinin ağır yaralandığı feci motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Çiçekli Köyü yol ayrımında meydana geldi. Virajı alamayan motosikletin bariyerlere çarparak savrulması meydana gelen kazada, sürücü Fatih Y. İle arkadaşı Müge S. Ağır yaralandı. Kazada, Müge S.'nin kolu da koparken yaralılar ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Burada durumu ağır olan Müge S. Daha sonra askeriyeye ait Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ'a kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen iki kişinin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı, yol üzerinde bulunan güvenlik kamerasına an be an yansıdı.