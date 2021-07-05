Uyuşturucu için bisiklet çaldı! Suç makinası cezaevine gönderildi

Ankara'da uyuşturucu bağımlısı olan hırsız Ahmet S., 3 bin 500 lira değerindeki dağ bisikletini çalarak 300 liraya sattı. Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri başarılı çalışmasında suç makinası olan Ahmet S.'yi yakalayarak ceza evine gönderdi.



Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya İlçesi'nde bulunan bir binanın demir korkuluklarında kilitli bulunan 3 bin 500 lira değerindeki dağ bisikletinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çevrede bulunan kameraları incelediklerinde hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin Ahmet S. olduğunu tespit etti. Ardından ekipler hırsızlık zanlısını ikametinde yakalayarak gözaltına aldı.





UYUŞTURUCU İÇİN BİSİKLET ÇALDI



Ankara Hırsızlık Büro Amirliğinde ifadesi alınan hırsızlık zanlısı uyuşturucu madde almak için Altındağ İlçesi'nde Ferhat E.'ye 300 lira karşılığında bisikleti sattığını itiraf etti. Hırsızlık Büro ekipleri, Ferhat E.'nin ifadesini alarak serbest bırakırken bisiklete de el koydu.



SUÇ MAKİNASI ÇIKTI



Hırsızlık zanlısı Ahmet S.'nin suç makinası olduğu ortaya çıktı. Hırsızlık zanlısının, 5 açıktan hırsızlık, 3 evden hırsızlık, 2 bisiklet hırsızlığı ve 9 diğer suçlar olmak üzere 19 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık zanlısının emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık Büro Amirliği mağdura bisikletini teslim etti.