İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapılan firmada çalışan şahıs tarafından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

KARGO PAKETİNDE UYUŞTURUCU TAŞIMIŞ

Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri; Fatih bölgesinden yurt dışına kargo taşımacılığı yapan firmaları mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak takip başlattı. Jandarma ekipleri yapmış oldukları çalışmalarla yurtdışına kargo taşımacılığı yapan bir firmada çalışan yabancı uyruklu T.S.nin yasadışı olarak kargo şirketi aracılığıyla ülkemize uyuşturucu madde getirdiğini belirledi.

Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarmadan darbe

Jandarma ekipleri yaptıkları fiziki takip ile T.S. isimli şüphelinin Fatih İlçesindeki ikamet adresini tespit etti.

UYUŞTURUCUYU YATAK BAZASINA SAKLAMIŞ

Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelilerin ve suç aletlerinin ele geçirilmesi maksadıyla operasyon için düğmeye basıldı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramalarda; (11) Kg. uyuşturucu madde (Eroin), (1) adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu T.S. isimli şahıs ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU SATICILARI CEZAEVİNE KAPATILDI

Yabancı Uyruklu uyuşturucu satıcısı T.S. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.