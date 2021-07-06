140 tesise 18 milyon ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Beykoz Belediyesi'nde "Beykoz'daki sorunlar ve mülkiyet" konularına ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Kurum, toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Açıklanan 22 maddelik müsilaj eylem plan çerçevesinde çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Bakan Kurum, "Bu çerçevede 26. günümüzü geride bıraktık. Tüm Marmara
'da 7 ilimizde müsilajla ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bir hususu belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilimsel veriler doğrultusunda şunu gördük. Müsilaj Marmara Denizi
'nin orta bölgesinde değil daha çok kıyı bölgelerinde varlık gösteriyor. Bu durumda kıyı bölgelerinde yapmış olduğumuz temizliğin ne kadar önemli olduğunu da gün yüzüne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan şu bilgileri de verdi:
Bugün 592 bölgede temizlik çalışması yürüttük. Yaklaşık 10 bin 500 metreküp müsilajı topladı.
8 bin 570 denetim gerçekleştirildi tüm Marmara bölgesinde.140 tesise yaklaşık 18 milyon lira milyon lira idari para cezası uyguladık.
Yalova
'da 3, Balıkesir
'de 8, Tekirdağ
'da 13, Kocaeli
'nde 1, Bursa
'da 1, İstanbul
'da 15 işletme olmak üzere 41 işletmenin de faaliyetini durdurduk.
Bütün Marmara'daki kirleticilerin yıl sonuna kadar bakanlığımızın 7/24 online izleyebileceği sürekli ölçüm cihazlarını takma zorunluluğunu yıl sonuna kadar getirmiş olduk.
BALIKÇILAR DA DAHİL OLDU
Oksijen verilen noktalarla ilgili de çalışmaları da tüm Marmara'ya yayacaklarını dile getiren Bakan Kurum, Pendik
bölgesinde oksijen seviyesinin arttığını söyleyerek, "Temizlik çalışmalarına balıkçılarımızı da dahil ettik. İstanbul'da 7 balıkçı barınağında 800 metre bariyer ile birlikte müsilajı deniz kıyısına çekmek suretiyle balıkçılarımızla birlikte de yine müsilaj temizliğini yürütüyoruz" dedi.