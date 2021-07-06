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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:23

15 Temmuz kahramanları unutulmuyor

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
15 Temmuz kahramanları unutulmuyor

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz denilince akla gelen ilk isimlerden. İstanbul'dan yola çıkan milli sporcular, Halisdemir için 6 günde 990 kilometre pedal çevirecek.

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz denilince akla gelen ilk isimlerden. İstanbul'dan yola çıkan milli sporcular, Halisdemir için 6 günde 990 kilometre pedal çevirecek.

İstanbul Arnavutköy Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda Hain FETO terör örgütünün darbe girişimini kahramanlarından Şehit Ömer Halis Demir'in adını yaşatmak için 5. Ulusal Bisiklet turu düzenliyor. 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik hamlelerinden birini yaparak direnişin sembolü haline gelen Ömer Halisdemir için genç milli sporcular pedal çevirecek.



Arnavutköy 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından sporculara Halisdemir'in kabrine dökülmek üzere toprak verilerek milli bisikletçiler Arnavutköylü genç sporcular tarafından uğurlanacak



SPORCULARIN İLK DURAĞI BURSA

Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, tarihe yön veren çok kıymetli şahsiyetler için bu tür etkinliğin düzenlendiğini belirtti. Ömer Halisdemir 5. Ulusal Bisiklet Turu"nda Cuma sabahı saat 09.45'te Arnavutköy meydanından hareket edecek sporcuların ilk durağı Bursa olacak. Daha sonra sırasıyla Kütahya, Afyon, Konya ve Aksaray güzergahını izleyecekler. Milli sporcular 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in Niğdedeki kabri başındaki törende toprağı ailesine teslim edecek.

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15 Temmuz kahramanları unutulmuyor
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