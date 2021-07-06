54 kadına arıcılık sertifikası

Kadın arıcılara sertifikalarını veren Vali Hüseyin Öner, katılımcıların huzurunda kura çekimi yaptı. Kura çekimiyle 15 kadın, arılarına kavuştu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, eğitimlere katılan kadınların tamamına arılı kovan verilmesi için de Bakanlığa ayrıca proje sundu. Projenin onaylanmasıyla birlikte kadınların hepsine 10'ar adet arılı kovan verilmesi planlanıyor.





KADIN İSTİHDAMINA KATKI



Programda konuşan Vali Öner, "Hayata geçirilen projeyle, 54 kadın kursiyerimizin kurslarını başarıyla tamamlaması vesilesiyle bir araya geldik. Bu etkinlik iki açıdan oldukça önemli; birincisi, kadın istihdamına katkısı, ki kadınlar ne kadar toplumsal hayatın içerisinde, üretim hayatının içerisinde olursa ülkemiz de o oranda gelişir ve kalkınır. Bir diğer önem ise Ardahan'ın tarım ve hayvancılık şehri olmasından kaynaklı, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kazcılık ve Kafkas arısı yetiştiriciliği anlamında mevcut potansiyelin ileri taşınmasına katkı sağlayacak olmasıdır" dedi.





ARDAHAN BALI ARDAHAN'IN TANITIM YÜZÜ



Coğrafi işaret patentli Ardahan balının Ardahan'ın tanıtım yüzü olduğuna da vurgu yapan Öner, şöyle devam etti: "Bizim, Ardahan balının kalitesini geliştirerek yaşatmamız, tescilini korumamız gerekiyor. Dürüst olacağız, kaliteli üretim yapacağız ve şehrimizin adını ileriye taşıyacağız. Bu aynı zamanda bize ekonomik anlamda geri dönüşüm sağlayacaktır. Bugün kurslarını başarıyla tamamlayan hanımefendilerin buna katkı sağlayacağına ve kaliteli üretim yapacağına inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emek ve katkı sağlayan kurumlarımıza ve personelimize teşekkür ediyorum."