Alev savaşçısı şehidin adı yaşatılacak

Marmaris ile İçmeler karayolu üzerindeki Pamucak mevkiinde 27 Haziran'da çıkan yangında, kül olan ormanlık alana alev savaşçısı şehidin ismi verilecek. Alevlerden kurtulamayarak şehit olan yangın söndürme işçisi Görkem Hasdemir'in ismi şehit olduğu yerde yaşatılacak.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, ile Mehmet Yavuz Demir konuyla ilgili açıklama yaptı. AK Partili vekiller, "Marmaris ilçemizde yanan ormanlık alan ağaçlandırılacak ve buraya yangın söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Görkem Hasdemir kardeşimizin adı verilecek.

Bu anlamlı karar nedeniyle Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye ve Orman Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Alev savaşçısı Görkem Hasdemir kardeşime Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.