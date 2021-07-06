Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca, esprili aşı daveti yapan personeline sahip çıktı
Giriş Tarihi: 6.7.2021

Bakan Koca, esprili aşı daveti yapan personeline sahip çıktı

Bakan Koca, esprili aşı daveti yapan personeline sahip çıktı
Kütahya Otogarı'nda görevli bir sağlık personeli, vatandaşları "Sinovac Sinovac, BioNTech BioNTech" şeklinde bağırarak esprili bir şekilde aşı olmaya davet etti. Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirme yaptığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü binlerce kullanıcı tarafından tebessümle izlenirken, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü ise personel hakkında 'maksadını aşan ve yanlış algı' yarattığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Koca, esprili aşı daveti yapan personeline sahip çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA