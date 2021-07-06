Bakan Koca, esprili aşı daveti yapan personeline sahip çıktı

Kütahya Otogarı
'nda görevli bir sağlık personeli, vatandaşları "Sinovac Sinovac
, BioNTech
BioNTech" şeklinde bağırarak esprili bir şekilde aşı olmaya davet etti. Görevlinin aşıya teşvik için otogardaki görevliler gibi seslendirme yaptığı o anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntü binlerce kullanıcı tarafından tebessümle izlenirken, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
ise personel hakkında 'maksadını aşan ve yanlış algı' yarattığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.