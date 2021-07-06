Beykoz'a plan müjdesi fiyatları yükseltti

İstanbul Beykoz'da 60 yıldan beri beklenen imar probleminin çözümü için somut adım atılıyor. Uzun süredir devam eden plan çalışmalarında, Çavuşbaşı ve köylerde en düşük oranlarla imar izni verileceği öğrenildi.

2b kanununa göre tapuları 6 yıl önce teslim edilen arazilerin planları da bu kapsamda tamamlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un önceki gün Beykoz Belediyesi'ne ziyaretinin ardından verdiği plan müjdesi, uzun süredir bekleyen arsa fiyatlarını da hareketlendirdi. Metrekare fiyatları uzun süredir düşük seviyelerde seyreden Beykoz, Karlıtepe ve Çavuşbaşı bölgesinde plan tarihinin belli olmasıyla birlikte yüzde 30 fiyatların arttığını belirten gayrimenkul uzmanı Serdar Kar, "Beykoz'un tapuları 6 yıl önce alındı. Metrekare fiyatları 1500 liraya kadar çıkarken, şuanda 2500 liraya kadar çıkması bekleniyor. Ruhsat aşamasına gelindiğinde arsa metrekare fiyatları 5 bin liraya kadar çıkacak. Bu bölgede emsaller çok düşük tutulacağı için yoğunluk beklenmiyor. Çavuşbaşında plan alanına giren arsalarda, oturum alanlarının da çok düşük seviyelerde tutulması bekleniyor" diye konuştu.

Uzun süredir imar bekleyen gayrimenkul yatırımcıları ve vatandaşların plan çıktıktan sonra bir kısmının ellerindeki arsaları satacağını belirten Kar, " Artık konut projelerini gerçekleştirecek aktörler sahada kalacak, yatırımcıların bir kısmı satış yaparak çıkacak. Bu da bölgede yeni bir gayrimenkul ve fiyat hareketliliği getirecek" dedi.