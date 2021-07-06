Bisikletleri çalıp otobüslerle kaçırdı! Kameralara böyle yansıdı

İstanbul Polisi; Silivri İlçesi'nde bisikletleri çalan ve 13 farklı hırsızlık olayına karışan bir kişiyi yakaladı. Beş çalıntı bisiklet bulundu. Şüpheli, sokaklardan ve apartmanlardan çaldığı bisikletleri otobüslere yüklerken otobüs kameralarına yansıdı.

İstanbul Emniyeti'nin incelemesi; 18 Şubat ile 26 Haziran tarihleri arasında Silivri İlçesi'nde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine açıldı. Silivri İlçesi'nde bisikletleri çalan, 13 hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kamera görüntülerine yansıyan D.Ç. isimli şüpheli Büyükçekmece İlçesi Dizdariye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sokaklardan ve apartmanlardan çaldığı bisikletleri otobüslere yüklerken otobüs kameralarına yansıdı. Şüpheliye hırsızlık olaylarında yardım ettikleri belirlenen iki kişinin ise geçtiğimiz haftalarda yakalandıkları ve cezaevinde tutuklu oldukları tespit edildi. Çalıntı bisikletleri ve diğer eşyaları satın aldıkları tespit edilen Z.H., M.E.K. ve B.Ş. isimli üç şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. İş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen beş bisiklet ve iki televizyon ele geçirildi. Haklarında "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan dolayı yasal işlem yapılan Z.H., M.E.K. ve B.Ş. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. D.Ç. isimli şüpheli ise "Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.