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Giriş Tarihi: 6.7.2021 14:17

Boğalar Çetesine darbe! Ankara polisi tefecilere göz açtırmadı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Boğalar Çetesine darbe! Ankara polisi tefecilere göz açtırmadı

Ankara polisi tefecilik yapan ve kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan suç örgütüne ağır darbe indirdi. Şafak vakti düzenlenen 'Matador operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara polisi tefecilik yapan ve kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan suç örgütüne ağır darbe indirdi. Şafak vakti düzenlenen 'Matador operasyonu'nda 12 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak ilçesi başta olmak üzere inşaat ve emlak işi adı altında tefecilik faaliyetleri yürüttüğü belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Örgüt üyelerinin, tefecilik ile verdikleri paralar karşılığında vatandaşların araçlarına ve evlerine zorla el koyduğu, mal varlıklarını ele geçiremedikleri kişileri de dövüp baskı kurduğu ve ölümle tehdit ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, kendilerini 'Boğalar Çetesi' olarak tanıtan şüphelilere yönelik Ankara merkezli 3 ilde operasyon düzenledi. 'Matador' adlı verilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, boş kağıda imzalı evraklar ve çok sayıda çek-senet ile satış sözleşmesi ele geçirildi.

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Boğalar Çetesine darbe! Ankara polisi tefecilere göz açtırmadı
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