'Change' TIR operasyonu

Adana merkezli 12 ilde düzenlenen 'change tır' operasyonunda 1'i kadın 34 kişi gözaltına alındı. Ekipler, motor ve şasi numarası değiştirilmiş farklı illerdeki yaklaşık 200 tırı Adana'ya getirdi.

6 AY BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Çalıntı, hacizli ve yakalama kararı bulunan tırların motor ve şasi numarasını değiştirerek sattığı iddia edilen suç şebekesini çökertmek için polis hareke geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı'nca suç örgütü kurarak, "rehinli", "çalıntı", "hacizli" ve "yakalamalı" tırların motor ve şasi numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilen şüpheliler 6 ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip edildi.

34 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adana merkezli İstanbul, Bursa, Kütahya, Trabzon, Ankara, Konya, Mardin, Batman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Osmaniye'de suç şebekesi içinde olan 42 kişi tek tek tespit edildi. Şafak vakti harekete geçen ekipler 12 ilde eş zamanlı yaptıkları operasyonda 1'i kadın 34 kişiyi, 'Suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'çalıntı hacizli yakalamalı tırların change yapılması', suçundan gözaltına aldı. Firari şüphelilerin yakalanması için operasyon sürüyor.