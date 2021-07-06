Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor

Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA TÜM DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ
Savcılık tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında farklı illerde bulunan dosyalara yetkisizlik kararı verilerek soruşturma kapsamındaki tüm dosyalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birliştirildiği öğrenildi.
BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILIYOR
Aynı zamanda da soruşturma kapsamında 102 mağdurun olduğu öğrenilirken mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ortaya çıktı.
Soruşturması devam etmekte olan ve mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olan dosyaya yetkisizlik kararı ile farklı illerden gelen dosyaların eklenmesi üzerine tek dosyada birleştirildi.