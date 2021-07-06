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Haberler Gündem Haberleri Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor
Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:18 Son Güncelleme: 6.7.2021 11:43

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor

Türkiye'ye getirilen firari CEO tosuncuk Mehmet Aydın'la ilgili işlemler sürerken olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik bank soruşturması kapsamında dosyaya kısıtlılık kararı getirilirken soruşturma kapsamında diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek dosyaların İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda birleştirildiği ve mağdurların zararının tespiti için bilirkişi incelemesi yaptırıldığı öğrenildi.

Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye gelmesinin ardından konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TÜM DOSYALAR BİRLEŞTİRİLDİ

Savcılık tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında farklı illerde bulunan dosyalara yetkisizlik kararı verilerek soruşturma kapsamındaki tüm dosyalar İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birliştirildiği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILIYOR

Aynı zamanda da soruşturma kapsamında 102 mağdurun olduğu öğrenilirken mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturması devam etmekte olan ve mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olan dosyaya yetkisizlik kararı ile farklı illerden gelen dosyaların eklenmesi üzerine tek dosyada birleştirildi.

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Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor
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