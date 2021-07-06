Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme! 102 mağdur için bilirkişi incelemesi yaptırılıyor

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPTIRILIYOR

Aynı zamanda da soruşturma kapsamında 102 mağdurun olduğu öğrenilirken mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırıldığı ortaya çıktı.

Soruşturması devam etmekte olan ve mağdurların uğramış olduğu zararın tespiti nedeniyle bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olan dosyaya yetkisizlik kararı ile farklı illerden gelen dosyaların eklenmesi üzerine tek dosyada birleştirildi.