Cinayet notu... “Beni affet Şerife abla”

İstanbul'da nişanlısı Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım'ı dört kurşunla öldüren Gizem E. emniyete teslim oldu. İkilinin beraber yaşadığı evde bulunan bir notta katil zanlısı Gizem E.'nin geçtiğimiz hafta nişanlısı tarafından darp edildiğini, vücudunda morluklar oluştuğunu ve görüntüleri yakınlarına gönderdiğini yazdığı bilgisine ulaşıldı. Gizem E.'nin "Beni affet Şerife abla" sözleriyle biten not incelemeye alındı.

Olay, Kağıthane Seyrantepe'de yaşandı. İddialara göre sabah saat 09.00 sıralarında evlilik aşamasında oldukları iddia edilen Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım (26) ile İcra Katibi nişanlısı Gizem E. (30) arasında tartışma çıktı. İddialara göre, Gizem E. nişanlısının beylik silahını aldı ve Zeynel Yıldırım'a dört el ateş etti. Zeynel Yıldırım yaşamını yitirirken zanlı Gizem E. ise polislere teslim oldu. Zeynel Yıldırım'ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



"HER ŞEYİN SORUMLUSU" YAZMIŞ...



Evde yapılan incelemelerde bir defter kağıdına yazılı bir not bulundu. Katil zanlısı Gizem E.'nin yazdığı iddia edilen notta "Bundan bir hafta önce bana bir tokat atarak boğazımı sıktı. Ağzımdan köpükler geldi. Daha sonra beni darp etti. Vücudumda morluklar oluştu. Görüntüleri arkadaşlarım Hasret ve Şerife'ye de gönderdim. İlişkimiz Kasım 2020'de başlamıştı ve zamanla bazı sorunlar yaşamıştık. 2 Nisan'da Samsun'a geldi ve birlikte bir yola girdik. Birlikte yaşamaya başladık. İstanbul'a geldik. Ancak bu süreçte beni hep darp etti. Beni aşağıladı. Daha sonra beni aldattığını da öğrendim. Çok konuştuk ve bu konuda onu hep uyardım fakat beni dinlemedi ve düzelmedi. Her şeyin sorumlusu Zeynel... Beni affet Şerife Abla" yazdığı öne sürüldü. Emniyetteki yasal işlemleri süren katil zanlısı Gizem E.'nin yazdığı notla ilgili detaylı incelemeler sürüyor.