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Giriş Tarihi: 6.7.2021 15:15

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili yayınladığı başsağlığı mesajında, "Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka bölgesinde yer alan Petropavlovsk- Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya başsağlığı
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