Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da 28 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu'nun Kamçatka bölgesinde yer alan Petropavlovsk- Kamchatsky şehrinden Palana'ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine başsağlığı diliyoruz" denildi.