Eğlence mekanlarında uyuşturucu hap satıyordu!

İstanbul'da eğlence mekanlarında gençlere uyuşturucu hap satışı yapan zehir taciri yakalandı. Dört bin 950 adet bir kilo 782 gram ağırlığında uyuşturucu hap bulundu.

İstanbul Polisi; Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanları içerisinde gençlere uyuşturucu hap satışı yapan O.A. (35) isimli zehir tacirini yakaladı. Şüpheli O.A., Yakuplu Mahallesi Liman Caddesi'nde bulunan bir hurdalık alan içerisindeki konteynırda saklanırken gözaltına alındı. A.K. (43) isimli şüpheli de gözaltına alındı. İki konteynırda yapılan aramalarda dört bin 950 adet bir kilo 782 gram ağırlığında uyuşturucu hap, 855 gram Marihuana yağı, 70,87 gram Kokain maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen O.A. isimli şüpheli tutuklandı. Diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.